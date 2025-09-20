Visite de l’ancien carmel Monastère Saint-Joseph Aire-sur-l’Adour

Gratuit. Réservation obligatoire. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visite de l’ancien Carmel – Monastère Saint-Joseph d’Aire-sur-l’Adour

Découvrez l’ancien Carmel du XIXᵉ siècle, un lieu chargé d’histoire et de spiritualité, inscrit au titre des Monuments historiques.

Une immersion dans l’univers carmélitain, entre patrimoine, mémoire et sérénité.

Monastère Saint-Joseph Rue Maubec, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 77 02 43 44 http://www.aire-sur-adour.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 02 43 44 »}] Le carmel Saint-Joseph d’Aire-sur-l’Adour a été construit entre 1853 et 1872 sur l’impulsion de sa supérieure Mère Marie Augustine qui en dessina les plans avec l’architecte de Villeneuve.

Ce couvent occupe une longue bande de terrain orientée longitudinalement d’ouest en est. Les bâtiments s’organisent autour d’une cour d’entrée bordée par la chapelle et autour du préau d’un cloître formé de galeries ouvertes intégrées dans quatre corps de bâtiments à vocation de logements ou de services.

Dans le jardin clos de hauts murs s’étend une allée axiale qui conduit à l’extrémité orientale de la parcelle au cimetière des carmélites avec sa chapelle funéraire.

Les peintures et les vitraux de la chapelle développent une iconographie typiquement carmélitaine centrée sur la dévotion à Saint Joseph dont Thérèse d’Avila fut la propagatrice.

Laissez-vous guider dans l’ancien couvent des Carmélites construit au milieu du XIXe siècle, et désormais Monastère Saint-Joseph.

©Mairie Aire sur l’Adour