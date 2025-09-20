Visite de l’ancien cimetière communal d’Ivry-sur-Seine Ancien cimetière communal Ivry-sur-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Entrée par la rue Bernard Palissy

Lieu de mémoire à découvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles ornées de sculptures et de vitraux (19e -20e siècles). Points d’orgue de la visite : le tombeau d’un mamelouk, la tombe de Léonard Sadi Carnot, physicien français créateur de la thermodynamique, et les nombreux monuments funéraires des figures de l’histoire locale. À l’entrée, le monument aux morts donne la liste des 1800 soldats ivryens morts pendant la Première Guerre mondiale.

Quelques étapes de la visite ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.

94200 Ivry-sur-Seine

Visite commentée

Archives municipales d’Ivry-sur-Seine