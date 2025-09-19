Visite de l’ancien couvent Sainte-Marthe Les Jardins d’Arcadie Périgueux

Visite de l’ancien couvent Sainte-Marthe 19 et 20 septembre Les Jardins d’Arcadie Dordogne

Accès gratuit. Sur réservation.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T17:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite libre de l’ancien couvent

Partez à la découverte de l’ancien couvent, de ses jardins paisibles et des arches de la porte romane de la salle du chapitre de la cathédrale de Périgueux.

Un parcours en visite libre, à la rencontre de l’histoire spirituelle et architecturale de ce site emblématique.

Les Jardins d’Arcadie 2 place de la cité, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 32 65 96 40 [{« type »: « phone », « value »: « 0532659640 »}, {« type »: « email », « value »: « perigueux@jardins-arcadie.fr »}] Ancien couvent édifié en 1855 implanté sur les vestiges des remparts de Vésone des IIe et IIIe siècles classés au titre des monuments historiques le 7 janvier 1942 accès via le portail 32 boulevard des arènes

© Les Jardins d’Arcadie