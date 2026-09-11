Visite de l’ancien domaine de la Chantrerie, Parc de la Chantrerie, Nantes

Informations pratiques

Visite de l’ancien domaine de la Chantrerie Dimanche 20 septembre, 14h00 Parc de la Chantrerie Loire-Atlantique

Limité à 25 personnes. Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée : Vers 1825, l’architecte Étienne Blon fait bâtir la maison de la Chantrerie au bord de l’Erdre. Réaménagé en parc paysager vers 1871, le domaine, aujourd’hui public, dévoile chapelle, château et dépendances au fil d’une visite du parc et extérieurs.

Parc de la Chantrerie 95 Route de Gachet, 44300 Nantes, France Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240419000 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-chantrerie [{« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 892 464 044 »}] Vaste domaine agricole acquis en 1825 par Etienne-Jean-Baptiste Blon, beau-frère de François-Léonard Seheult. Parc paysager créé en 1872 par le paysagiste Noisette. Arrêt Parc Chantrerie. Ligne 115 Ligne 75.

**Visite commentée** : Vers 1825, l’architecte Étienne Blon fait bâtir la maison de la Chantrerie au bord de l’Erdre. Réaménagé en parc paysager vers 1871, le domaine, aujourd’hui public, dévoile et…

© Archives de Nantes