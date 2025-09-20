Visite de l’ancien four à chaux Ancien four à chaux Bertholène

Visite de l’ancien four à chaux 20 et 21 septembre Ancien four à chaux Aveyron

Gratuit. Départ des visites à la demande.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée du site et exposition d’objets insolites

Partez pour une visite guidée à la découverte du site et de son histoire.

À cette occasion, une exposition d’objets anciens de travail, parfois insolites ou méconnus, vous attend. Saurez-vous deviner à quoi ils servaient ? Une manière ludique et originale de plonger dans les gestes et les savoir-faire d’autrefois.

Une visite qui mêle curiosité, patrimoine et échanges intergénérationnels.

Ancien four à chaux Avenue Claude Salles, 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie https://www.facebook.com/profile.php?id=61575380784115 site industriel fermé depuis de nombreuses années. fabrication de la chaux avec extraction sur place. site en l’état. parking sur place

© Didier Espinasse