Visite de l’ancien four banal et explication de son fonctionnement Four banal Entrevaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’ancien four banal d’Entrevaux !

Nous vous invitons à une visite guidée unique pour explorer ce témoin du passé et comprendre son fonctionnement.

Dimanche, ne manquez pas la cuisson traditionnelle de pains, pizzas, tartes et pissaladières au feu de bois, dans l’authentique four banal.

Vous pourrez également acheter du pain frais dès 11h.

Cette animation est organisée en partenariat avec l’Association de Protection du Patrimoine Entrevalais (APPE).

Rendez-vous au four banal

Office de Tourisme Intercommunal d’Entrevaux

Tél : 04 93 05 46 73

✉️ entrevaux@verdontourisme.com

Venez nombreux partager un moment convivial et découvrir un savoir-faire ancestral !

Four banal rue du four 04320 Entrevaux Entrevaux 04320 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur

Arnaud Brunet – OTi