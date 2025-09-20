Visite de l’ancien monastère de Sainte-Croix Centre d’Accueil International Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix

Visite de l’ancien monastère de Sainte-Croix Centre d’Accueil International Ancien Monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’ancien monastère de Sainte-Croix Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Centre d’Accueil International Ancien Monastère de Sainte-Croix Drôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine en vallée de Quint organisée par l’association Valdequint, venez visiter l’ancien monastère de Sainte-Croix, actuellement Centre d’Accueil International

Centre d’Accueil International Ancien Monastère de Sainte-Croix 54 place de l’Eglise-Temple, 26150 Sainte-Croix Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Droits réservés