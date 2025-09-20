Visite de l’ancien moulin à Reyrieux Ancien moulin Reyrieux

Visite de l’ancien moulin à Reyrieux Samedi 20 septembre, 14h00 Ancien moulin Ain

Redécouvrez l’ancien moulin du village : son moulin à farine d’ancien régime, sa roue à augets et son moulin à huile datant du 19e siècle. Visite guidée avec un guide du Pays d’art et d’histoire à 14h. Dégustation et animation autour des huiles et des farines. Durée de la visite : 45 minutes

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée, Les Amis du village de Reyrieux et la MJC le trait d’union

Ancien moulin rue du vieux moulin Reyrieux Reyrieux 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 08 97 66

Journées européennes du patrimoine 2025

CCDSV