Visite de l’ancien Palais de Justice de Flavigny-sur-Ozerain Maison de Justice de Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain

Visite de l’ancien Palais de Justice de Flavigny-sur-Ozerain Maison de Justice de Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’ancien Palais de Justice de Flavigny-sur-Ozerain 20 et 21 septembre Maison de Justice de Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Entrée libre | Visites guidées toutes les heures à partir de 10h par groupes de 5 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’ancien Palais de Justice de Flavigny-sur-Ozerain est dense de souvenirs et de mémoires qui remontent au XVIe siècle et qui se prolongent jusqu’à nous dans un état de conservation architecturale remarquable.

Il a été restauré par Algranate, un designer qui l’avait acheté sur un coup de cœur en 1970. La visite se fait autour d’une cheminée monumentale « à l’Italienne » et d’un escalier à vis du XVIe siècle. Les cachots ont été restaurés et réhabilités en une belle cave à vin, et l’un des greniers, devenu la blanchisserie conservatoire de la maison, ainsi que la Salle de l’Auditoire, seront ouverts et présentés au public.

Une visite guidée des cachots au grenier, toutes les heures, vous permettra d’en apprécier la qualité et la diversité.

Maison de Justice de Flavigny-sur-Ozerain 3 rue Lacordaire, 21150 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 08 89 93 82 https://algranate.fr https://www.facebook.com/Flavigny.Algranate/ Parking à proximité.

L’ancien palais de Justice de Flavigny-sur-Ozerain est dense de souvenirs et de mémoires qui remontent au XVIe siècle et qui se prolongent jusqu’à nous dans un état de conservation architecturale a …

© Algranate