Visite de l’ancien petit séminaire de Montpellier Collège – Lycée Françoise Combes Sète

Visite de l’ancien petit séminaire de Montpellier Collège – Lycée Françoise Combes Sète samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’ancien petit séminaire de Montpellier Samedi 20 septembre, 09h00 Collège – Lycée Françoise Combes Hérault

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Une visite guidée d’une heure vous sera proposée. Des élèves émissaires ainsi que des personnels de l’établissement vous feront découvrir un lieu et sa riche histoire au coeur du quartier des Beaux Arts.

Collège – Lycée Françoise Combes 4 rue du 81eme régiment d’infanterie, 34090 Montpellier Sète 34200 Hérault Occitanie 0467061768 https://francoise-combes.mon-ent-occitanie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://francoise-combes.mon-ent-occitanie.fr/ »}] le Lycée et le Collège d’état Françoise Combes ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Au cœur du quartier des Beaux-Arts, vous découvrirez nichés dans un domaine arboré de 7 hectares :

– L’ancien Petit Lycée de Montpellier (1860)

– L’ancien Petit Séminaire de Montpellier (1879)

– Une Folie de Montpellier et son jardin classé aux monuments historiques (La Villa FAREL – 1768).

– Les geôles (martyrs de la résistance) classées aux monuments historiques et lieu de célébration de la libération de Montpellier

Vous serez guider par les élèves et les personnels de l’établissement. Tram Ligne 1 – station Albert 1er

Une visite guidée d’une heure vous sera proposée. Des élèves émissaires ainsi que des personnels de l’établissement vous feront découvrir un lieu et sa riche histoire au coeur du quartier des Beaux…

© Elie – Combroux