Visite de l’ancien prieuré bénédictin du XIe siècle Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Au Musée, Patrice Dupuy vous présentera une maquette en 3D qu’il a réalisée de l’église, accompagnée d’une vidéo. Ce sera aussi l’occasion de découvrir son livre, Sainte Honorine, pèlerinage et prieuré de Conflans.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 Place Jules Gévelot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France 0134903950 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ Maquettes anciennes de bateaux fluviaux, archives iconographiques de l’ancienne Inspection des Ports de Paris, cartes, photographies, dessins, revues spécialisées, objets. SNCF Conflans Centre

Visite commentée

© Patrice Dupuy