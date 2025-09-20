Visite de l’ancien réservoir d’eau Colline du Faouedic et réservoir Lorient

Visite de l’ancien réservoir d’eau 20 et 21 septembre Colline du Faouedic et réservoir Morbihan

RDV devant le réservoir, rue des Fours à Chaux. Durée de la visite : 30 min. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Laissez-vous surprendre par le réservoir d’eau de l’enclos du port, ce lieu incontournable du patrimoine lorientais hérité du XIXe siècle. Cet ouvrage hydraulique est tout autant un condensé de l’histoire du port de la Marine qu’une invitation à la poésie et à l’émotion.

En grande partie enterré, et recouvert d'un remblai végétal, le réservoir des Travaux hydrauliques a été conçu en 1875- 876 par Edouard Angiboust.

Réalisé en béton de ciment, on trouve à l’intérieur 16 piliers qui soutiennent des voûtes d’arrêtes. Il pouvait contenir 3100 m3 d’eau destinée notamment à la caserne aménagée en contrebas. Il cesse de fonctionner pendant la Seconde Guerre. Centre ville – porte Gabriel

