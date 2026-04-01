Visite de l’ancienne Abbaye bénédictine Saint-Aubin, Hôtel du Département et Préfecture, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel du Département et Préfecture · Angers

Informations pratiques

Visite de l’ancienne Abbaye bénédictine Saint-Aubin 19 et 20 septembre Hôtel du Département et Préfecture Maine-et-Loire

Jauge limitée à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découverte de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Aubin

abritant le Conseil départemental de Maine-et-Loire.

Hôtel du Département et Préfecture Place Michel Debré 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maine-et-loire.fr/ »}]

Découverte de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Aubin