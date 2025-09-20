Visite de l’ancienne Carrière du Parc, Carrière de pierre bleue Carrière du Parc de Nozay Nozay

Visite de l’ancienne Carrière du Parc, Carrière de pierre bleue Carrière du Parc de Nozay Nozay samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’ancienne Carrière du Parc, Carrière de pierre bleue 20 et 21 septembre Carrière du Parc de Nozay Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Des guides partagent avec vous l’histoire de la Carrière et répondent à vos questions.Vous pouvez également choisir de vous promener librement, une heure ou toute l’après-midi si vous le souhaitez.

Une balade sonore est proposée à l’accueil.. et c’est gratuit !

Des audio-guides sont proposés pour un voyage dans le temps en 8 étapes pour comprendre comment s’est formé le schiste il y a des millions d’années, écouter des explications sur le travail de la pierre bleue mais aussi des anecdotes sur les familles des tailleurs de pierre et leur quotidien.

⏱ Durée de la balade sonore : environ 45 minute

Carrière du Parc de Nozay Route de Rennes Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240793429 https://www.asphan.fr/ https://www.instagram.com/asphan_association/;https://www.facebook.com/Asphanozay L’association ASPHAN réhabilite cette ancienne carrière pour faire revivre le savoir-faire disparu des carriers et des tailleurs de pierre bleue ; et protéger 1,2 ha de landes schisteuses, des espaces naturels sensibles. Parking au niveau des étangs

Des guides partagent avec vous l’histoire de la Carrière et répondent à vos questions.Vous pouvez également choisir de vous promener librement, une heure ou toute l’après-midi si vous le souhaitez.

Cécile pavec