Visite de l’ancienne cité lorraine de La Mothe Cité de la Mothe-en-Bassigny Soulaucourt-sur-Mouzon

Visite de l'ancienne cité lorraine de La Mothe Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 Cité de la Mothe-en-Bassigny Haute-Marne

Visite en extérieur uniquement – chaussures de marche et vêtements couvrants conseillés – tenue adaptée aux conditions climatiques. Parking au point de départ de la visite. Accès par Soulaucourt-sur-Mouzon.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

La visite commentée vous emmène sur les vestiges du bastion Saint-Nicolas, du moulin à vent, des halles, de la place du Gouvernement et de la porte souterraine.

La redécouverte du site est également évoquée.

Cité de la Mothe-en-Bassigny Bourg, 52150 Soulaucourt-sur-Mouzon Soulaucourt-sur-Mouzon 52150 Haute-Marne Grand Est 06 38 99 65 85 http://www.lamothe-bassigny.fr La ville est fondée en 1258 par Thiebaut II, comte de Bar. Elle se développe et devient le siège d’une sénéchaussée comprenant 29 villages dès le XIIIᵉ siècle. En 1546, Chrétienne de Danemark, nièce de l’empereur Charles Quint et régente de Lorraine, décide la construction d’une enceinte bastionnée selon les nouveaux préceptes venus d’Italie, englobant les fortifications médiévales. Elle est doublée au début du XVIIᵉ siècle.

Cette enceinte occupe alors une position stratégique et fait de La Mothe la seconde place forte de Lorraine après Nancy. Cependant, les rois de France ne tolèrent pas cette provocation à leur frontière. Après avoir subi trois sièges (en 1634, 1642-43 et 1644-45), l’enceinte bastionnée est totalement rasée en 1645 sur ordre de Mazarin, et sa population dispersée, au mépris des articles de la capitulation signée.

Le site de l’ancienne cité est resté inoccupé depuis 1645.

Cette ancienne place forte est aujourd’hui une agréable promenade. Depuis ses 506 mètres d’altitude, elle offre une époustouflante vue panoramique sur la vallée du Mouzon, les collines du Bassigny et 24 villages. La route d’accès part du centre de Soulaucourt-sur-Mouzon sur l’axe Neufchâteau-Lamarche, le trajet est fléché. L’accès peut également se faire par l’A31 : sortir à l’échangeur Bourmont-alentour, direction Neufchâteau.

Google Maps : Ancienne cité de la Mothe – GPS : 48° 12′ 39,8164 » N – 5° 41′ 3,8335″ E – Panneaux indicateurs « monument historique ».



© Pierre Morel, président de l’Association pour La Mothe