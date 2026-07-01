Visite de l’Ancienne École (école-musée) du Grez, L’Ancienne Ecole (école-musée du Grez), Le Grez

Informations pratiques

Visite de l’Ancienne École (école-musée) du Grez Samedi 19 septembre, 14h00 L’Ancienne Ecole (école-musée du Grez) Sarthe

feuilles à disposition pour écrire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites libres et commentées de la classe unique du village installée en 1866 ( il y a160 ans !) dans une ancienne grange. Fermée en 1983, elle a conservé son matériel pédagogique, son mobilier …Des livres de différentes matières et de différentes époques et quelques cahiers d’anciens élèves sont présentés sur ses pupitres pour la plupart de 1904, ainsi que des reproductions de bulletins officiels 1940 à 1945 (avec listes de livres scolaires interdits ) Aux murs des cartes de la Sarthe , de France, d’Afrique,etc…

Anecdotes et souvenirs des années 30 de petits d’élèves de la campagne, à proximité de la forêt de Sillé, vie des institutrices, histoire de l’école dans ses premières années (avant que l’instruction primaire soit obligatoire, gratuite et laïque ) seront présentés et sources d’échanges avec les visiteurs qui pourront aussi retrouver ou s’essayer à l’écriture au porte-plume.

L’Ancienne Ecole (école-musée du Grez) rue St Nicolas(place de la mairie) 72140 Le Grez Le Grez 72140 Sarthe Pays de la Loire 02 43 20 00 85 Cette classe unique du village, ouverte en 1866 et fermée en 1983, a conservé ses cartes, livres, pupitres et matériel pédagogique du XIXème siècle et du début du XXème. Avec ses documents de l’époque où elle n’était pas encore obligatoire ni gratuite et les anecdotes transmises au cours des générations d’élèves, elle témoigne de la vie d’une petite école rurale du bocage sarthois à la lisière de la forêt de Sillé. L’écriture à la plume, à l’encre violette de ses encriers peut toujours se faire ! Parkings près de l’église, de la salle communale

Visites libres et commentées de la classe unique du village installée en 1866 ( il y a160 ans !) dans une ancienne grange. Fermée en 1983, elle a conservé son matériel pédagogique et son mobilier

association Le Grez: école, nature et histoire©