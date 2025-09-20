Visite de l’ancienne Ecole Normale d’Institutrice rénovée Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes Limoges

Visite de l’ancienne Ecole Normale d’Institutrice rénovée Samedi 20 septembre, 09h30, 14h00 Résidence Les Jardins d’Arcadie – Le Jardin des Ormes Haute-Vienne

Gratuit. Visites guidées à la demande.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’ancienne École normale d’institutrices, construite en 1883, abrite désormais la résidence pour seniors Les Jardins des Ormes.

La façade rue François-Perrin a gardé en grande partie son allure du XIXe siècle avec le fronton et l’inscription « ÉCOLE NORMALE D’INSTITUTRICES », ainsi que les lucarnes en « œil-de-bœuf ».

La fusion de l’ancien et du moderne qui se joue dans ce nouveau bâtiment permet aux résidents de profiter d’espaces chaleureux aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Résidence Les Jardins d'Arcadie – Le Jardin des Ormes 12 Rue Camille See, 87000 Limoges Limoges 87000 Sainte-Claire Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555027373 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-limoges?residence_interet=32

Entrée principal au 12 rue Camille Sée, sonner à l'accueil a l'interphone du portail.

