visite de l’ancienne friche Sidoux devenue SUP St-Jean ancienne friche Sidoux Saint-Quentin

visite de l’ancienne friche Sidoux devenue SUP St-Jean 20 et 21 septembre ancienne friche Sidoux Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancienne usine Sidoux, fabricant de guipures de rideaux est devenue depuis quelques années un établissement d’enseignement supérieur pour des étudiants en BTS gestion comptabilité et Bachelor en communication. L’école a gardé la magnifique horloge de l’ancienne usine.

ancienne friche Sidoux 75 rue Camille Desmoulins, 02100 Saint-Quentin Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Association St-Jean La Croix