Visite de l’ancienne Maison de justice du Bizot, Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette, Le Bizot

Informations pratiques

Visite de l’ancienne Maison de justice du Bizot 18 – 20 septembre Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette Doubs

Limité à 20 personnes, Le samedi les visites se font sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’ancienne Maison de Justice de Bizot, un bâtiment remarquable datant du XVIe siècle, aujourd’hui au cœur du projet de L’Éco’lette.

Pendant tout le week-end, poussez les portes de ce lieu chargé d’histoire et découvrez son architecture, son histoire et le projet de restauration qui doit permettre de préserver ce patrimoine pour les générations à venir.

Une collecte est actuellement ouverte avec la Fondation du patrimoine pour financer la première phase des travaux. Chaque don contribue à la sauvegarde de la Maison de Justice et à la poursuite de son histoire.

Découvrez la collecte et soutenez le projet :

www.fondation-patrimoine.org/104471

Maison de justice du Bizot – l’Eco’lette 3 rue de l’Église 25210 Le Bizot Le Bizot 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 33 40 64 47 https://lecolette.fr/ https://www.facebook.com/lecolette25/ [{« type »: « email », « value »: « lecolette@zaclys.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://lecolette.fr »}] [{« link »: « http://www.fondation-patrimoine.org/104471 »}] Cette ancienne maison de justice inscrite au titre des Monuments historiques date de 1527. Il s’agit d’un bâtiment quadrangulaire bordé d’un corps de grange. La distribution de la maison de justice est organisée selon un plan tout à fait novateur et intéressant pour son époque autour d’un escalier en colimaçon.

La maison de justice abrite aujourd’hui un café associatif. Venez visiter la maison, vous découvrirez son histoire et les projets. Parking de l’église à disposition | Vous pouvez venir à pied, en vélo ou à cheval.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’ancienne Maison de Justice de Bizot, un bâtiment remarquable datant du XVIe siècle, aujourd’hui au cœur du projet de Pendant à…

©Rémi Léandre