Visite de l’ancienne prison Jacques-Cartier Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Rennes

Visite de l’ancienne prison Jacques-Cartier Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Rennes samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’ancienne prison Jacques-Cartier 20 et 21 septembre Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’ancienne prison Jacques-Cartier ouvre à nouveau ses portes.

Expositions et animations gratuites.

Ancienne prison Jacques Cartier – Rennes 56 boulevard Jacques Cartier, 35032, Rennes Rennes 35032 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne https://tourisme-rennes.com Maison d’arrêt de Rennes – Ancienne prison des hommes édifiée à Rennes en 1898

L’ancienne prison Jacques-Cartier ouvre à nouveau ses portes.

DR