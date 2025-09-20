Visite de l’ancienne salle des machines de la « Vermicellerie » Hôtel Mercure Albi

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite de l’ancienne salle des machines de la « Vermicellerie » d’Albi

Venez découvrir l’ancienne salle des machines de la Vermicellerie d’Albi (sans les machines), un lieu chargé d’histoire industrielle.

Profitez de cette visite pour participer aux rencontres « Bons et Vivants », une belle occasion de rencontrer nos partenaires locaux et gourmands qui partagent leur savoir-faire et leurs produits.

Un rendez-vous mêlant patrimoine, convivialité et plaisirs gustatifs !

Hôtel Mercure 41 bis rue porta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 5 63 47 66 66 C’est un ancien moulin à eau de 1770 ayant servi de fabrique de pâtes pour la marque SOLEIL. Ce bâtiment qui abrite actuellement l’hôtel « Mercure Albi Bastides » vous fascinera par son porche et sa façade en briques, classés monument historique. Nous vous ouvrons les sous sol de l’ancienne usine ou se trouvait les machines. c’est au 41 bis rue porta, parking « Arnaud Beltrame » à proximité

