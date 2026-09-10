Visite de l’ancienne usine Société Française / CASE, Musée de Vierzon, Vierzon
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de Vierzon · Vierzon
Informations pratiques
Visite de l’ancienne usine Société Française / CASE Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée de Vierzon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Cette visite permettra de découvrir l’histoire de ce lieu majeur du patrimoine industriel vierzonnais. De sa construction au début du 20ème siècle aux projets actuels de requalification, venez découvrir la transformation de cette ancienne usine en un espace dédié à la formation et aux loisirs.
Musée de Vierzon 11 Rue de la Société Française, 18100 Vierzon, France Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 0248711094 http://www.ville-vierzon.fr/musee.html [{« type »: « phone », « value »: « 0248711094 »}] Le musée prend place au sein du site historique de la Société Française-CASE, face aux anciens ateliers thermiques du bas (fonderie, chaudronnerie) protégés au titre des monuments historiques. Il est installé dans les locaux de cet établissement renommé qui a produit jusqu’en 1995 du matériel agricole réputé (locomobiles, batteuses, etc..) dont les fameux tracteurs Société Française Vierzon (SFV) puis des engins de travaux publics.
Les ateliers thermiques du bas (fonderie, chaudronnerie) ont été construits par module au gré des besoins et de la croissance de l’entreprise entre 1908 et 1924. Il s’agit d’ateliers couverts par des charpentes métalliques comportant des poutres en treillis. Le souci d’une présentation de qualité s’exprime par les détails décoratifs des pignons de fer et les motifs dessinés par la brique colorée des murs des petites halles. Parking à proximité
Cette visite permettra de découvrir l’histoire de ce lieu majeur du patrimoine industriel vierzonnais. De sa construction au début du XXe siècle aux projets actuels de requalification, venez la de…
©Ville de Vierzon
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