Gironde

Début : 2025-05-30 10:00:00

fin : 2025-05-30

2025-05-30

Ce musée est l’un des joyaux de la cité. Cette apothicairerie comprend une exceptionnelle collection de faïences et de verreries. Quelques 110 pots de faïences des XVI, XVII et XVIIIèmes siècles, étonnants par leur beauté et leur diversité, la composent. .

Rue Saint-Antoine

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84 contact@lagirondedusud.com

