Visite de l’apothicairerie et de la chapelle de l’hôpital d’Auxonne Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne Auxonne

Visite de l’apothicairerie et de la chapelle de l’hôpital d’Auxonne 20 et 21 septembre Chapelle de l’Hôpital d’Auxonne Côte-d’Or

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Le Centre hospitalier d’Auxonne est présent dans l’histoire de la commune depuis le XIIIe siècle. La construction de l’hôpital actuel dans sa partie la plus ancienne a débuté en 1843 sous le règne de Louis Philippe et s’est achevée en 1863 sous le règne de Napoléon III.

De cet ancien hôpital, il reste la chapelle actuelle, une salle des malades civils et la salle Sainte-Marie précédemment la salle des femmes.

L’établissement possède une apothicairerie datant du XIXe siècle dans laquelle se trouve une collection très importante de pots et récipients dont certains contiennent encore des produits aux senteurs prenantes. Venez découvrir ce patrimoine caché à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Chapelle de l'Hôpital d'Auxonne Rue Colonel Denfert, 21130 Auxonne Auxonne 21130 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

© Hôpital d’Auxonne