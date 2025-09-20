Visite de l’appartement de Victor Hugo, place des Vosges Maison de Victor Hugo Paris

Visite de l’appartement de Victor Hugo, place des Vosges Maison de Victor Hugo Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’appartement de Victor Hugo, place des Vosges 20 et 21 septembre Maison de Victor Hugo Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez le lieu de vie de Victor Hugo qu’il occupa avec sa famille de 1832 à 1848.

Maison de Victor Hugo 6 Place des Vosges, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier de l’Arsenal Paris Île-de-France 0142721016 https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr Ancien hôtel Rohan-Guéménée du XVIIe siècle, remanié. M1 Saint-Paul, M8 Chemin Vert, M1, 5, 8 Bastille / Bus 20, 29, 65, 69, 96

Visite libre

Rafael Fournier