Visite de l’appartement patrimonial de la Cité-jardins de Suresnes Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Suresnes

Visite de l’appartement patrimonial de la Cité-jardins de Suresnes Samedi 20 septembre, 14h00 Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez profiter en plus de notre balade urbaine de l’appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes.

Edifiée entre 1919 et 1956 sur 34 hectares, la cité-jardins de Suresnes est destinée à être une ville moderne de 8 à 10 000 habitants. Son urbanisme et son architecture se distinguent par ses perspectives, différentes échelles de circulation, ainsi que le recours à des matériaux riches et variés. Le souci de l’élégance et du détail est omniprésent dans les constructions avec une grande place laissée à la verdure.

Il s’agit d’une cité d’habitation complète où l’intégralité des logements est en location, privilégiant la mixité sociale et pourvue de toutes les institutions d’intérêt collectif nécessaires à la vie urbaine moderne.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’appartement patrimonial, cette ancienne loge de gardien réaménagée et meublée à la façon des années 30. Un travail de restitution a été entamé en 2016 afin de remettre en place un mobilier et une décoration en adéquation avec la vie dans un logement social des années 1930. Un architecte d’intérieur a été désigné pour accompagner l’équipe du musée dans la restitution des volumes, le choix du papier peint et l’implantation des meubles.

Appartement patrimonial de la cité-jardins de Suresnes 12 avenue Alexandre Maistrasse 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 18 37 37 https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Visite libre

©Ville de Suresnes