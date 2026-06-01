Visite de l’arboretum de Wojsławicach, Wojsławice Arboretum, Niemcza
Visite de l’arboretum de Wojsławicach, Wojsławice Arboretum, Niemcza vendredi 5 juin 2026.
Visite de l’arboretum de Wojsławicach 5 – 7 juin Wojsławice Arboretum powiat dzierżoniowski
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite libre
Wojsławice Arboretum Wojsławice 2, 58-230 Niemcza Niemcza 58-230 Wojsławice powiat dzierżoniowski Voïvodie de Basse-Silésie
Visite libre
© arboretum de Wojsławicach