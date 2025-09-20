Visite de l’architecture Louis Philippon Montargis

Visite de l'architecture Louis Philippon

Visite de l’architecture Louis Philippon Montargis samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’architecture Louis Philippon

35 Rue Renée de France Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Visite de l’architecture Louis Philippon
Visite dans la ville du patrimoine bâti par Louis PHILIPPON, architecte de la Salle des Fêtes, animée par Christian CARON.
Rendez vous à l’office de tourisme, le nombrer de place étant limité, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.   .

35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87 

English :

Visit Louis Philippon architecture

German :

Besichtigung der Architektur Louis Philippons

Italiano :

Visita dell’architettura Louis Philippon

Espanol :

Visita a la arquitectura Louis Philippon

L’événement Visite de l’architecture Louis Philippon Montargis a été mis à jour le 2025-09-05 par OT MONTARGIS