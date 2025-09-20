Visite de l’architecture Louis Philippon Montargis
Visite de l'architecture Louis Philippon Montargis samedi 20 septembre 2025.
35 Rue Renée de France Montargis Loiret
2025-09-20 10:00:00
2025-09-21 12:00:00
Visite de l'architecture Louis Philippon
Visite dans la ville du patrimoine bâti par Louis PHILIPPON, architecte de la Salle des Fêtes, animée par Christian CARON.
Rendez vous à l’office de tourisme, le nombrer de place étant limité, inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. .
35 Rue Renée de France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87
Visit Louis Philippon architecture
Besichtigung der Architektur Louis Philippons
Visita dell'architettura Louis Philippon
Visita a la arquitectura Louis Philippon
