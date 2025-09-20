Visite de l’artothèque de la maison du livre, de l’image et du son Maison du livre, de l’image et du son François Mitterrand – MLIS Villeurbanne

Emprunter des œuvres d’art, c’est l’idée un peu folle que proposent les artothèques ! Ces nouvelles institutions se développent en France au début des années 1980, à l’initiative du ministère de la Culture et de son ministre Jack Lang. Leur credo : rapprocher l’art et la vie, en permettant à tout un chacun de faire entrer l’art dans son environnement quotidien. L’artothèque de la maison du livre, de l’image et du son est intégrée à un remarquable bâtiment de l’architecte Mario Botta, construit dans le cadre des Grands Travaux, qui ont marqué le paysage français sous l’ère Mitterrand. Elle ouvre au public en 1988.

Visite d’une artothèque emblématique des années 1980 et de sa collection patrimoniale, riche de 1860 œuvres d’art.

Maison du livre, de l'image et du son François Mitterrand – MLIS 247, cours Emile-Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes XXe siècle. À seulement une enjambée des Gratte-Ciel, la Maison du livre, de l'image et du son – François Mitterrand (MLIS) abrite la principale médiathèque de Villeurbanne. Inauguré en 1988, ce remarquable bâtiment a été conçu par l'architecte suisse Mario Botta.

