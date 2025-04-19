Visite de l’asinerie et de la savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence

Visite de l’asinerie et de la savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence samedi 19 avril 2025.

Visite de l’asinerie et de la savonnerie

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-04-19 10:00:00

fin : 2025-05-31 11:30:00

Date(s) :

2025-04-19 2025-10-01

Rencontre avec le troupeau, explications autour du savon au lait d’ânesse, dégustation de lait en même temps que la traite du matin.

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15

English :

Meet the herd, learn about donkey milk soap and taste the milk at the same time as the morning milking.

German :

Treffen mit der Herde, Erklärungen rund um die Seife aus Eselsmilch, Milchverkostung zusammen mit dem morgendlichen Melken.

Italiano :

Incontrate la mandria, imparate a conoscere il sapone al latte d’asina e assaggiate il latte durante la mungitura mattutina.

Espanol :

Conozca al rebaño, aprenda sobre el jabón de leche de burra y deguste la leche al mismo tiempo que el ordeño matutino.

