Visite de l’asinerie et de la savonnerie Ferme et Savonnerie du Velay Tence

Visite de l’asinerie et de la savonnerie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07 2026-02-12 2026-02-14

Rencontre avec le troupeau, explications autour du savon au lait d’ânesse, dégustation de lait en même temps que la traite du matin.

Partage et discussion autour du projet paysan.

Ferme et Savonnerie du Velay Chenebeyre Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 91 03 15 kintwadi@hotmail.fr

Meet the herd, learn about donkey milk soap, taste the milk while milking in the morning.

Sharing and discussion about the farm project.

