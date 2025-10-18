Visite de l’asinerie Massingy-lès-Semur
Visite de l’asinerie Massingy-lès-Semur samedi 18 octobre 2025.
Visite de l’asinerie
Massingy-lès-Semur Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-25 11:00:00
2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29
Découvrir une race en voie d’extinction
Soutenir une initiative locale et durable
Explication sur les bienfaits du lait d’ânesse
Présentation des cosmétiques .
Massingy-lès-Semur 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 32 07 66 camille.paquet3@orange.fr
