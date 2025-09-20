Visite de l’atelier Atelier Arts et Tableaux Saint-Germain-en-Laye

Visite de l’atelier Atelier Arts et Tableaux Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’atelier Samedi 20 septembre, 11h00 Atelier Arts et Tableaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Présentation du métier de restauratrice de tableaux, de documents graphiques, d’objets d’art en terre cuite ainsi que du travail de dorure et de polychromie sur bois. Présentation d’un tableau et d’une gravure en cours de nettoyage.

Atelier Arts et Tableaux 9 rue Saint-Christophe 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

© Nathalie Rousselin