Visite de l’atelier Atelier de Michèle Savinel Saint-Germain-en-Laye

Visite de l’atelier Samedi 20 septembre, 10h30 Atelier de Michèle Savinel Yvelines

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Explication modelage argile, moulage et tirage bronze.

Atelier de Michèle Savinel 2 bis rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Visite libre

© Yves Savinel