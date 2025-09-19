Visite de l’atelier Ateliers de l’abbaye Sorèze

Visite de l’atelier Ateliers de l’abbaye Sorèze vendredi 19 septembre 2025.

Visite de l’atelier 19 – 21 septembre Ateliers de l’abbaye Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:+ – 2025-09-19T13:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visite sans prétention de l’atelier.

Créateur de l’atelier Marchand, je créé des sculptures et des luminaires retranscrivant l’héritage architectural Occitan.

Chaque lieu possède une histoire et une identité unique, qui mérite d’être célébrée à travers un artisanat local de qualité. C’est pourquoi j’ai choisi de valoriser le patrimoine, en réponse à la production de souvenirs standardisés venant de l’autre bout du monde.

Les créations soulignent les formes des architectures d’antan à travers une vision contemporaine. Les techniques de fabrication oscillent entre tradition et innovation, en utilisant par exemple le bois cintré pour les structures, et l’impression 3D pour les outillages.

En déplaçant la métairie paysanne ou la nef romane dans l’intérieur contemporain, l’atelier célèbre l’attachement à une culture commune en mouvement perpétuel.

Ateliers de l’abbaye 3 rue du clocher, 81540 Sorèze Sorèze 81540 Tarn Occitanie https://www.instagram.com/ateliers.de.l.abbaye/

Visite sans prétention de l’atelier.

© Jason Elmoznino