Visite de l’atelier « Aux couleurs de l’eau » -Journées nationales des Artistes Aux Couleurs de l’eau Valence
vendredi 2 octobre 2026 · Aux Couleurs de l'eau · Valence
Informations pratiques
Valence
Visite de l’atelier « Aux couleurs de l’eau » -Journées nationales des Artistes
Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
Venez découvrir mon atelier (que je partage avec deux autres personnes, une bijoutière et une personne travaillant l’indigo). Discutons ensemble de tout ce qui fait mon quotidien : mes projets en cours, à venir, mes inspirations, mon matériel.
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Aux Couleurs de l’eau 65 rue Denis Papin Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 14 11 bianca@auxcouleursdeleau.fr
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English :
Come check out my studio (which I share with two other people—a jewelry maker and someone who works with indigo). Let’s talk about everything that makes up my daily life: my current projects, upcoming projects, my sources of inspiration, and my materials.
L’événement Visite de l’atelier « Aux couleurs de l’eau » -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme
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