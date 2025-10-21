Visite de l’atelier boutique Dz Huiles DZ Huiles Douarnenez
Visite de l’atelier boutique Dz Huiles DZ Huiles Douarnenez mardi 21 octobre 2025.
Visite de l’atelier boutique Dz Huiles
DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-25 19:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Découvrez notre atelier-boutique situé au cœur de Douarnenez, dédié à la fabrication artisanale d’huiles alimentaires biologiques et de leurs produits dérivés. Sur réservation.
Don possible au profit de la snsm lors de la réservation. 1 don = 1 place .
DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite de l’atelier boutique Dz Huiles Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ