Visite de l’atelier boutique Dz Huiles DZ Huiles Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Visite de l’atelier boutique Dz Huiles

DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 15:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez notre atelier-boutique situé au cœur de Douarnenez, dédié à la fabrication artisanale d’huiles alimentaires biologiques et de leurs produits dérivés. Sur réservation. .

DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 29 20 40 14

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English :

L’événement Visite de l’atelier boutique Dz Huiles Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ