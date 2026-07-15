Visite de l’atelier boutique Dz Huiles DZ Huiles Douarnenez
jeudi 6 août 2026 · DZ Huiles · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Visite de l’atelier boutique Dz Huiles
DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 15:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Découvrez notre atelier-boutique situé au cœur de Douarnenez, dédié à la fabrication artisanale d’huiles alimentaires biologiques et de leurs produits dérivés. Sur réservation. .
DZ Huiles 2 rue Duguay-Trouin Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 29 20 40 14
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English :
L’événement Visite de l’atelier boutique Dz Huiles Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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