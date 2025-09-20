Visite de l’atelier céramique École nationale supérieure d’Art (ENSA) Bourges

Visite de l’atelier céramique Samedi 20 septembre, 15h00 École nationale supérieure d’Art (ENSA) Cher

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Visite de l’atelier céramique de l’ENSA Bourges dans le cadre de l’exposition Forma

Le four installé au sein de l’atelier de l’école par Jacqueline et Jean Lerat en 1974 est de type Sèvres, cubique à deux alandiers.

École nationale supérieure d’Art (ENSA) 9 rue Édouard-Branly 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248697879 http://www.ensa-bourges.fr

Photographie de Laure Tixier