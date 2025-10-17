Visite de l’atelier Copô – Charpente à l’ancienne Centre bourg Soucieu-en-Jarrest

Visite de l'atelier Copô – Charpente à l'ancienne Vendredi 17 octobre, 10h00 Centre bourg Rhône

Porte ouverte d’atelier // Visite de l’atelier Copô – Charpente à l’ancienne

Vendredi 17 octobre 2025

De 10h à 12h

22e montée des Balmes – 69510 Soucieu-en-Jarrest

Nombre de visiteurs limité à 20 personnes

Description de l’évènement :

L’entreprise Copô – Charpente à l’ancienne (membre de la SCOP Cabestan), vous propose une visite de son atelier de charpente traditionnelle, situé au sein du tiers-lieu KOMUNA • Collectif d’artisan.e.s • Atelier et coworking à Soucieu-en-Jarrest, en partenariat avec FIBOIS Auvergne Rhône Alpes. L’occasion de découvrir un savoir-faire artisanal autour du bois, dans un cadre collaboratif et engagé.

À découvrir sur place :

– Atelier de charpente à l’ancienne

– Techniques traditionnelles de mise en œuvre

– Échanges avec les charpentiers de Copô

– Découverte du tiers-lieu Komuna (qui regroupe de nombreux artisans locaux : charpentiers, menuisiers, céramistes, …)

Centre bourg 69510 Soucieu-en-Jarrest Soucieu-en-Jarrest 69510 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

©Copô Charpente à l’ancienne