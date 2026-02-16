Visite de l’atelier de chapeaux de Blanche Abel JEMA Blanche Abel Chapelière Romans-sur-Isère

Visite de l’atelier de chapeaux de Blanche Abel JEMA

Blanche Abel Chapelière 26 rue Bistour Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts, la chapelière Blanche Abel vous ouvre les portes de son atelier.

Blanche Abel Chapelière 26 rue Bistour Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes blanche.abel@gmail.com

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Arts, hatmaker Blanche Abel opens the doors of her workshop.

