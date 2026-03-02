Visite de l’atelier de Claire Pasquet Boutique Jules et Berthe Châteauneuf-sur-Charente
Visite de l’atelier de Claire Pasquet Boutique Jules et Berthe Châteauneuf-sur-Charente mercredi 15 avril 2026.
Visite de l’atelier de Claire Pasquet
Boutique Jules et Berthe 11 rue Jules et Berthe Noblet Châteauneuf-sur-Charente Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.
.
Boutique Jules et Berthe 11 rue Jules et Berthe Noblet Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 10 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.
L’événement Visite de l’atelier de Claire Pasquet Châteauneuf-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-02 par Destination Cognac