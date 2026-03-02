Visite de l’atelier de Claire Pasquet Boutique Jules et Berthe Châteauneuf-sur-Charente

Visite de l’atelier de Claire Pasquet

Boutique Jules et Berthe 11 rue Jules et Berthe Noblet Châteauneuf-sur-Charente Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Destination Cognac vous propose une expérience touristique privilégiée pour partir à la découverte des savoir-faire d’excellence de notre Destination.

English :

Destination Cognac offers you a privileged tourist experience to discover our Destination?s know-how and excellence.

