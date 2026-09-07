Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Atelier Darius Donville-les-Bains

Informations pratiques

Donville-les-Bains

Visite de l’atelier de Darius peintre encrier

Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Visite de l’atelier avec les dernières productions et les projets en cours. .

Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 72 10 24 65 dariuspeintreencrier@gmail.com

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English : Visite de l’atelier de Darius peintre encrier

L’événement Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer