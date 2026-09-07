Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Atelier Darius Donville-les-Bains
vendredi 2 octobre 2026 · Atelier Darius · Donville-les-Bains
Informations pratiques
Donville-les-Bains
Visite de l’atelier de Darius peintre encrier
Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Visite de l’atelier avec les dernières productions et les projets en cours. .
Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 72 10 24 65 dariuspeintreencrier@gmail.com
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English : Visite de l’atelier de Darius peintre encrier
L’événement Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer
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