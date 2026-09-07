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Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Atelier Darius Donville-les-Bains

vendredi 2 octobre 2026 · Atelier Darius · Donville-les-Bains

Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Atelier Darius Donville-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Atelier Darius
Adresse
5 Sentier des Blancs Arbres
Ville
50350 Donville-les-Bains
Département
Manche
Tarif

Donville-les-Bains

Visite de l’atelier de Darius peintre encrier

Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Visite de l’atelier avec les dernières productions et les projets en cours.   .

Atelier Darius 5 Sentier des Blancs Arbres Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 72 10 24 65  dariuspeintreencrier@gmail.com

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English : Visite de l’atelier de Darius peintre encrier

L’événement Visite de l’atelier de Darius peintre encrier Donville-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer

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