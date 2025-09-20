Visite de l’atelier de fabrication de Gaufres Fourrées de la Biscuiterie Eugène Blond Biscuiterie Eugène Blond Lambersart

Visite de l’atelier de fabrication de Gaufres Fourrées de la Biscuiterie Eugène Blond Samedi 20 septembre, 09h30 Biscuiterie Eugène Blond Nord

Visites libres organisées de 9h30 à 17h, avec une pause de la production entre 12h30 et 14h.

Pendant cette pause, vous pourrez profiter de la projection de vidéos de notre production de Gaufres Fourrées.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Plongez dans les secrets de notre savoir-faire artisanal lors de visites gratuites de notre atelier de fabrication de Gaufres Fourrées.

Celle-ci se compose de trois parties :

1. Le musée, dans lequel vous retrouvez nos anciennes machines ainsi que les histoires de nos différentes fabriques.

2. La production, où vous découvrirez les différentes étapes de la fabrication de nos Gaufres Fourrées.

3. La dégustation de nos gaufres.

Visites libres avec panneaux explicatifs (et vidéos de la production entre 12h30 et 14h).

La visite se termine par notre magasin d’usine, où vous pourrez retrouver tous les produits de nos différentes fabriques.

Biscuiterie Eugène Blond 159 rue de Verlinghem, 59130 Lambersart Lambersart 59130 Nord 0320921313 http://comptoirdesflandres.com https://www.facebook.com/eugeneblond/ En 1894, Eugène Blond, jeune pâtissier crée à Saint-André-

lez-Lille sa petite biscuiterie avec sa fameuse Gaufrette amusante et sa Gaufre fourrée.

Sa qualité souvent copiée, jamais égalée, permet à Eugène Blond de faire partie, aujourd’hui, des entreprises centenaires.

Venez découvrir dans notre boutique toutes nos spécialités !

Il y en a pour tous les goûts : les Gaufrettes amusantes, les Palets de Dames, les Sablés du Nord, les Gaufres fourrées et bien d’autres gourmandises ! Accès en transport en commun, parking accessible à notre clientèle et aux bus. Accès handicapé

Journées européennes du patrimoine 2025

Biscuiterie Eugène Blond