Visite de l’atelier de fabrication Fruitière 1900 Fruitière 1900 Thoiria

Visite de l’atelier de fabrication Fruitière 1900

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-20 12:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28

Passionnés de Comté et défenseurs de ses méthodes de fabrication ancestrales, Paco et Amandine vous accueillent à la Fruitière 1900 pour une visite de libre de l’atelier et diffusion d’un film.

Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 jusqu’à fin mars. .

Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81

