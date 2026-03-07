Visite de l’atelier de fabrication Fruitière 1900 Fruitière 1900 Thoiria
Visite de l’atelier de fabrication Fruitière 1900
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria Jura
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-20 12:00:00
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28
Passionnés de Comté et défenseurs de ses méthodes de fabrication ancestrales, Paco et Amandine vous accueillent à la Fruitière 1900 pour une visite de libre de l’atelier et diffusion d’un film.
Ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 jusqu’à fin mars. .
Fruitière 1900 25 Grande Rue Thoiria 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 98 81
