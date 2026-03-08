VISITE DE L’ATELIER DE KORIN Avène

VISITE DE L’ATELIER DE KORIN

Visites libres du lundi au vendredi à Avène

Atelier de démonstration à l’atelier de Korin à Avène tout les mardis 15h.P:3€/pers. T: 06 88 92 74 19

Peintre et décoratrice, Korin découvre la laque il y a une quinzaine d’années, et particulièrement le travail de la coquille d’œuf (rankaku). Cette révélation pour cette technique l’amène à se former régulièrement auprès de grands maîtres asiatiques.

English :

Self-guided tours Monday to Friday in Avène

Demonstration workshop at Korin’s workshop in Avène every Tuesday, 3pm.P:3?/pers. T: 06 88 92 74 19

A painter and decorator, Korin discovered lacquer some fifteen years ago, and in particular eggshell (rankaku) work. This revelation for this technique led her to train regularly with the great Asian masters.

