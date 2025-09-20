Visite de l’atelier de la Fondation Louis Jou Musée-fondation Louis Jou Les Baux-de-Provence

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Atelier Louis Jou

Artiste pionnier dans la cité, Louis Jou acquiert l’Hôtel Renaissance Jean de Brion qui abrite aujourd’hui un musée dédié à son œuvre et à ses collections de livres anciens, notamment des gravures de Dürer et de Goya…

La découverte de son atelier dévoile l’exigence et la rigueur des créations de Louis Jou. Là, entre les presses à bras et les jeux de caractères créés par l’artiste, se révèle l’univers de la typographie et de l’édition d’art.

Musée-fondation Louis Jou 8 grand rue Frédéric Mistral, 13520 Les Baux-de-Provence, France Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490543417 https://www.fondationlouisjou.org Hôtel d’époque Renaissance.

Journées européennes du patrimoine 2025

