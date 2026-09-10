Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais Cabrerets
samedi 10 octobre 2026 · Cabrerets
Informations pratiques
Cabrerets
Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais
208 Le Château Cabrerets Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-11 19:00:00
Date(s) :
2026-10-10
A l'occasion des Journées des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Anne Turlais vous ouvre ses portes :
Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture
Mon premier tableau, réalisé à 14 ans pour l’offrir à mon grand père mourant, a été le point de départ de mon parcours créatif : En donnant il m’a été donné.
Ce tableau a été ma première et unique peinture figurative : le pigeonnier de la ferme de mes parents
A l'occasion des Journées des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Anne Turlais vous ouvre ses portes :
Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture
Mon premier tableau, réalisé à 14 ans pour l’offrir à mon grand père mourant, a été le point de départ de mon parcours créatif : En donnant il m’a été donné.
Ce tableau a été ma première et unique peinture figurative : le pigeonnier de la ferme de mes parents. cet acte fondateur m’a fait rencontrer le langage de la couleur avec laquelle j’ai transcrit la perspective du sujet. Cela m’est apparu naturel, simple, joyeux et intense.
La première question liée à l’acte de créer que je me suis alors tout de suite posée a été ce que j’allais peindre. la réponse fût immédiate. Attirée depuis mon plus jeune âge par le non visible et par la place importante qu"il avait déjà dans ma vie, j’allais peindre ce qui ne se voit pas mais qui existe fortement, en nous et autour de nous.
Trois axes depuis, se retrouvent constamment dans les différentes factures et techniques utilisées et déterminent ma ligne créative : La lumière, l’espace, l’ouverture.
La Nature demeure ma source, mon professeur.
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208 Le Château Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 61 13 24 52 turlaisanne@gmail.com
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English :
As part of the Occitanie Artists’ Studio Open House, artist Anne Turlais invites you to visit her studio:
Artistic fields: Graphic arts, Painting
My first painting, created at age 14 as a gift for my dying grandfather, was the starting point of my creative journey: By giving, I found myself.
This painting was my first and only figurative work: the dovecote on my parents’ farm
L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais Cabrerets a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot
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