Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais Cabrerets

Informations pratiques

Cabrerets

Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais

208 Le Château Cabrerets Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

A l'occasion des Journées des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Anne Turlais vous ouvre ses portes :

Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture

Mon premier tableau, réalisé à 14 ans pour l’offrir à mon grand père mourant, a été le point de départ de mon parcours créatif : En donnant il m’a été donné.

Ce tableau a été ma première et unique peinture figurative : le pigeonnier de la ferme de mes parents

A l'occasion des Journées des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Anne Turlais vous ouvre ses portes :

Domaine(s) de création : Arts graphiques, Peinture

Mon premier tableau, réalisé à 14 ans pour l’offrir à mon grand père mourant, a été le point de départ de mon parcours créatif : En donnant il m’a été donné.

Ce tableau a été ma première et unique peinture figurative : le pigeonnier de la ferme de mes parents. cet acte fondateur m’a fait rencontrer le langage de la couleur avec laquelle j’ai transcrit la perspective du sujet. Cela m’est apparu naturel, simple, joyeux et intense.

La première question liée à l’acte de créer que je me suis alors tout de suite posée a été ce que j’allais peindre. la réponse fût immédiate. Attirée depuis mon plus jeune âge par le non visible et par la place importante qu"il avait déjà dans ma vie, j’allais peindre ce qui ne se voit pas mais qui existe fortement, en nous et autour de nous.

Trois axes depuis, se retrouvent constamment dans les différentes factures et techniques utilisées et déterminent ma ligne créative : La lumière, l’espace, l’ouverture.

La Nature demeure ma source, mon professeur.

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208 Le Château Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 61 13 24 52 turlaisanne@gmail.com

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English :

As part of the Occitanie Artists’ Studio Open House, artist Anne Turlais invites you to visit her studio:

Artistic fields: Graphic arts, Painting

My first painting, created at age 14 as a gift for my dying grandfather, was the starting point of my creative journey: By giving, I found myself.

This painting was my first and only figurative work: the dovecote on my parents’ farm

L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Anne Turlais Cabrerets a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Cahors – Vallée du Lot