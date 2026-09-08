Visite de l’atelier de l’artiste Christian Verdun Saux Arcambal
samedi 10 octobre 2026 · Saux · Arcambal
Informations pratiques
Arcambal
Visite de l’atelier de l’artiste Christian Verdun
Saux 180 rue de la Résistance Arcambal Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Christian Verdun vous ouvre les portes de son atelier.
Plasticien et illustrateur généraliste par passion et sur commandes publiques et privées
Dans le cadre de la Journée des Ateliers d'Artistes d'Occitanie, l'artiste Christian Verdun vous ouvre les portes de son atelier.
Plasticien et illustrateur généraliste par passion et sur commandes publiques et privées. Le musée/atelier regroupe 50 années de production et accueille également des expositions.
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Saux 180 rue de la Résistance Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 31 69 65 68 cv@christian-verdun.com
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English :
As part of Occitanie Artists’ Studio Day, artist Christian Verdun invites you to visit his studio.
Visual artist and illustrator—working both out of passion and on public and private commissions
L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Christian Verdun Arcambal a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
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