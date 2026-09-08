Visite de l’atelier de l’artiste Francis Candau Castelfranc

Informations pratiques

Castelfranc

Visite de l’atelier de l’artiste Francis Candau

5 avenue du pont de fer Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Domaine de création : Installation, Sculpture

Originaire de Paris, Francis Candau vit et travaille dans son atelier à Castelfranc, dans le Lot, depuis 1986, où il a construit un univers à sa mesure

Domaine de création : Installation, Sculpture

Originaire de Paris, Francis Candau vit et travaille dans son atelier à Castelfranc, dans le Lot, depuis 1986, où il a construit un univers à sa mesure. Un travail où vis, écrous, pièces de machines agricoles, profilés en fer de toutes sortes, s’assemblent et s’animent, donnant vie à un monde inattendu. La végétation et la faune s’enchevêtrent entre rêve, dérision et humour. Sculptures constructivistes, pièces de mobilier et " bestioles bizarres " s’imposent à l’espace par leur vitalité. Toutes ces créations interrogent et stimulent le regard à l’attention du détail. Le changement de contexte est à la base de ces assemblages métalliques. C’est la trace de la matière ayant eu une première vocation puis délaissée, et enfin vouée à l’alchimie d’une renaissance poétique. Les sculptures abstraites de Francis Candau qui ne représentent rien de la réalité, conçues comme telles, ne sont que des formes libérées de la " représentation " du monde. Cette liberté des formes tend à provoquer émotions et sentiments par le jeu de la composition, des harmonies, des équilibres et du mouvement .

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5 avenue du pont de fer Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 84 71 27 79 castelfrancis@free.fr

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English :

Artistic Focus: Installation, Sculpture

Originally from Paris, Francis Candau has lived and worked in his studio in Castelfranc, in the Lot region, since 1986, where he has created a world of his own

L’événement Visite de l’atelier de l’artiste Francis Candau Castelfranc a été mis à jour le 2026-09-08 par OT CVL Vignoble